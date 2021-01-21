Ziraat Bankası’nın tarım kredileri %24 arttı

Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, 2020 yılında bankanın tarım kredilerindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Pişmaf, “Halen kredileri devam eden yaklaşık 685 bin üreticimizin bankamızdaki tarım kredisi miktarı 80 milyar liranın üzerindedir. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 77’si Hazine ve Maliye Bakanlığımızın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşuyor” dedi.

‘Üretime dönecek’

Pişmaf, kısa vadeli işletme kredilerindeki artışın yüzde 22 düzeyinde gerçekleşirken; uzun vadeli yatırım kredilerindeki artışın ise yüzde 28 olduğunu söyledi. Yatırım kredilerinin bu dönemde daha yüksek oranda artmasını ülke tarımının geleceğine duyulan güven ve umudun bir göstergesi olduğunu kaydeden Pişmaf, “Bu yatırımlar bir iki yıl içerisinde bizlere üretim ve verim artışı olarak geri dönecektir” dedi. Takipteki kredinin de, üretici sayısının da azaldığını anlatan Ferhat Pişmaf, “2020 yılında takipteki kredilerimiz yüzde 5.4; kredileri takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise yüzde 2.3 oranında azaldı” dedi.

‘Teşekkür borçluyuz’

Pişmaf, bireysel olarak ödeme güçlüğüne düşen üreticiler için alternatif çözümler sunduklarını; çiftçilerin, imkanlardan yararlanmaya devam ettiğini söyledi.

Pandemi sürecinde de çiftçilerin üretime ara vermeden gıda güvenliğine büyük katkılarına dikkat çeken Pişmaf, “Anadolu’nun dört bir yanındaki çiftçilerimize hepimiz teşekkür borçluyuz” dedi.