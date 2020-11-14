Ziraat Katılım’dan 54 milyar TL kaynak

Nakdi finansman desteklerini yıllık bazda yüzde 64 artışla 39 milyar TL’ye çıkaran Ziraat Katılım, katılım finans sektörü içindeki pazar payını yüzde 16.5’e yükseltti.



Sudan’da şube açtı



Ziraat Katılım konsolide aktif büyüklüğünü 2019 yılı sonuna göre yüzde 49 artışla 54.2 milyar TL seviyesine çıkardı. Toplanan fon büyüklüğü 2019 yıl sonuna göre yüzde 67 artışla 42,4 milyar TL’ye yükseldi. Türkiye genelinde şube ağını da yaygınlaştıran Ziraat Katılım, 2020 3. çeyrek sonunda biri yurt dışında olmak üzere 104 şubeye ulaştı.



İlk yurt dışı şubesini Sudan’da açtıklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir:



“Ziraat Katılım Sudan Afrika kıtasında açılan ilk Türk Bankası olarak 27 Ağustos itibarıyla başkent Hartum’da faaliyetlerine başladı. Sudan şubemizin, Türkiye ve Sudan arasındaki dış ticaretin gelişimi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde köprü görevi üstleneceğine inanıyoruz” dedi.