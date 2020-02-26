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    HaberlerEkonomi Haberleri Ziraat Katılım’dan kira sertifikası ihracı
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    26.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ziraat Katılım’dan kira sertifikası ihracı

    Ziraat Katılım, 700 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılıyla tamamladı.

    Ziraat Katılım’dan kira sertifikası ihracı

    Ziraat Katılım açıklamasına göre, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 21 Şubat’ta gerçekleştirilen ihraç ile 103 gün vadeli 700 milyon TL fonlama temin edildi. Ziraat Katılım’ın 2020 başından bugüne kadar 3 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla temin ettiği fonlama tutarı ise 1.6 milyar TL’ye ulaştı.

    Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun  olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

    “Ziraat Katılım olarak  53. kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 14.6 milyar TL oldu. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, 700 milyon TL’lik kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermekte.”

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