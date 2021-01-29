29.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Ziraat’in eurobond ihracına 3 kat talep
Ziraat Bankası 5 yıl vadeli, 600 milyon dolar tutarlı sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdi. Ziraat Bankası Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, kaynak yapısının çeşitlendirilmesi, uzun vadeli borçlanma imkanlarının artırılması ve yatırımcı portföyünün genişletilmesi stratejisi ile çevresel ve sosyal yaklaşımları içeren sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli, 600 milyon dolar tutarlı sürdürülebilir eurobond ihracı gerçekleştirdiklerini bildirdi
Kuru, “BNP Paribas, Citibank, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Bank’ın yetkilendirildiği söz konusu eurobond ihracı, yüzde 5.375 kupon oranı ve yüzde 5.5 faiz oranıyla gerçekleştirilmiştir. İhraç, Türkiye’den sermayesinin yüzde 100’ü kamuya ait bir finansal kuruluş tarafından gerçekleştirilen ilk ‘sürdürülebilir eurobond’ olup uluslararası piyasalarda gelişmekte olan ülke devlet tahvillerinin yer aldığı en büyük endekse (EMBI) dahil olacaktır. Yurt dışı kurumsal yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantılar sonrasında eurobonda, Amerika, Avrupa, İngiltere, Körfez Bölgesi ve Asya’daki yatırımcılardan ihraç tutarının 3 katından fazla talep gelmiştir” ifadelerini kullandı.