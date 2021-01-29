Ziraat’in eurobond ihracına 3 kat talep

Kuru, “BNP Paribas, Citibank, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Bank’ın yetkilendirildiği söz konusu eurobond ihracı, yüzde 5.375 kupon oranı ve yüzde 5.5 faiz oranıyla gerçekleştirilmiştir. İhraç, Türkiye’den sermayesinin yüzde 100’ü kamuya ait bir finansal kuruluş tarafından gerçekleştirilen ilk ‘sürdürülebilir eurobond’ olup uluslararası piyasalarda gelişmekte olan ülke devlet tahvillerinin yer aldığı en büyük endekse (EMBI) dahil olacaktır. Yurt dışı kurumsal yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantılar sonrasında eurobonda, Amerika, Avrupa, İngiltere, Körfez Bölgesi ve Asya’daki yatırımcılardan ihraç tutarının 3 katından fazla talep gelmiştir” ifadelerini kullandı.