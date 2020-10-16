Ziraat’ten tarıma 76 milyarlık destek

İzmir’de düzenlenen Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi’nde konuşan Hüseyin Aydın, ürün fiyatlarını mevsimsellikten mümkün olduğu ölçüde arındırılabilmek için örtü altı tarım, lisanslı depoculuk ve soğuk hava depoculuğu gibi faaliyetleri teşvik ettiklerini anlattı. Aydın, “Son birkaç yıl içinde özellikle jeotermal enerji kaynaklarının kullanılabildiği yerlerdeki sera yatırımlarında ve lisanslı depoculukta geldiğimiz noktayı yabana atmayalım. Ancak girdi maliyetlerini yönetmeden, piyasa dinamikleri içinde üretici ve tüketici fiyatlarını yönetmemiz mümkün görünmüyor” dedi.



Gübrenin, tohumun, yemin, yakıtın fiyatı artarken domatesin, etin ya da sütün de fiyatının artacağını belirten Aydın, şöyle devam etti:



“Üretim için ihtiyaç duyulan girdilerin mümkün olduğu ölçüde yurt içinde üretilmesine ve maliyetlerinin mümkün olduğu ölçüde düşürülmesine yönelik teşvik ve destek mekanizmalarını devreye almalıyız. Banka olarak, dış ticaret açığının azaltılmasına ve üretimi yurt içine taşımaya yönelik yatırımları desteklemek, kredi politikamızın ana hedeflerinden biri.”



3.5 milyon kişi



“2012-2020 döneminde doğrudan çiftçilerimize kullandırdığımız tarım kredileri 239 milyar lirayı, kredi kullanan üretici sayımız ise 3.5 milyon kişiyi aştı” diyen Aydın, şunları kaydetti:



“2012 sonunda 18 milyar lira olan tarım kredilerimizin bakiyesi 30 Eylül 2020 itibarıyla 76 milyar liraya ulaştı. Kredili üretici sayımız 500 bin kişiden yaklaşık 700 bine kadar çıktı. Buna paralel olarak sektördeki tarım kredisi payımız da yüzde 65’ler seviyesine yükseldi.”