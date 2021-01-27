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27.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Zirveye tırmanış

İstanbul Havalimanı ile Türk Hava Yolları (THY), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre ocak ayının üçüncü haftasında Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. EUROCONTROL, 18-24 Ocak arasındaki uçuş trafiği raporunu yayınladı.  Rapora göre, THY, geçen hafta günlük ortalama 596 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı. Pegasus Havayolları ise günlük ortalama 247 uçuşla listede 5. sırada yer aldı.

Zirveye tırmanış

Aynı raporda İstanbul Havalimanı, 18-24 Ocak’ı kapsayan haftada günlük ortalama 484 uçuş sayısıyla Avrupa’daki havalimanları arasında birinci sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı hafta bazlı en yüksek uçuşa ise 564 sefer ile 22 Ocak Cuma günü ulaştı. İstanbul Havalimanı’nı sırasıyla Paris Charles De Gaulle, Amsterdam Schiphol ve Frankfurt Havalimanı takip etti.

İGA’nın sosyal medya hesaplarından, “Avrupa’da birinciyiz.18-24 Ocak Eurocontrol verilerine göre, en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk” paylaşımı yapıldı.

Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kameradaŞanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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