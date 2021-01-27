Zirveye tırmanış

Aynı raporda İstanbul Havalimanı, 18-24 Ocak’ı kapsayan haftada günlük ortalama 484 uçuş sayısıyla Avrupa’daki havalimanları arasında birinci sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı hafta bazlı en yüksek uçuşa ise 564 sefer ile 22 Ocak Cuma günü ulaştı. İstanbul Havalimanı’nı sırasıyla Paris Charles De Gaulle, Amsterdam Schiphol ve Frankfurt Havalimanı takip etti.

İGA’nın sosyal medya hesaplarından, “Avrupa’da birinciyiz.18-24 Ocak Eurocontrol verilerine göre, en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk” paylaşımı yapıldı.