Ziya Erdem, Sanko Enerji CEO’su oldu

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile dijital dönüşüm konularında danışmanlık hizmeti de vermiş olan Erdem, çalışma hayatına 1988 yılında Pabalk Şirketler Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak başladı. Erdem, daha sonrasında sırasıyla Mansan Mantar Gıda Sanayi, TicaretNet, Türk Nokta Net, Sabancı Telekomünikasyon ve İnterkom Telekomünikasyon gibi şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptı.

ABD’de eğitim gördü

Ziya Erdem 1984 yılında U.S. International University San Diego İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1986 yılında U.S. National University San Diego’da aynı bölüm üzerine yüksek lisans yaptı. Son olarak 2012 yılında Columbia Üniversitesi’nde Üst Düzey Yönetim Programını tamamlayan 1963 doğumlu Erdem, evli ve bir çocuk babası.