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    18.08.2020 - 12:23 | | DHA

    Zonguldak'ta çapari ile palamut avı başladı

    Zonguldak'ta, 15 Ağustos itibarıyla çapari ile av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar, palamut avında umduğunu bulamadı.

    Zonguldak'ta çapari ile palamut avı başladı

     

    Balıkçılar, 15 Ağustos'ta çapariyle av yasağının sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde denize açılarak, palamut avına başladı. Balıkçılar, az sayıda tuttukları balıklarla limana döndü. 1 Eylül'de gırgır ağları ile başlayacak av sezonu öncesi tekneleriyle denize açılan balıkçılar, ilk 3 günde umduğunu bulamadı. Balıkçı tezgahlarında az sayıda olan palamut, tanesi 10 TL'den satışa sunuldu. Zonguldak Limanı'ndan denize açılan Mevlüt Tokyay (68), 3 saatte 2 palamut avladı. 3 gündür ava çıkmasına rağmen az sayıda palamut avlayabildiğini söyleyen Tokyay, "Palamut avına çıktık. 2 tane avlayabildik. Denizler bitti. Artık eskisi gibi balık yok. Kısa bir süre kendini gösteriyor sonra kayboluyor. Bu yıl da olacağını sanmıyorum" dedi.

    İstanbul'da yaşayan ve tatil için ailesinin yanına gelen Ahmet Tokyay ise "Babamla denize açıldık. Birkaç fotoğraf çekerim, dedim ama balık yoktu. 1 Eylül'de büyük teknelere av yasağı sona erecek. Cihazlarla avlandıkları için küçük teknelere balık kalmıyor. O süreye kadar da tutabilir miyiz, diye açıldık ama şu ana kadar balık yok" diye konuştu.

     

      'Kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar örmüşlerMuğla’nın Bodrum ilçesinde, dalgıçların çektiği fotoğraflarda, sahildeki ince kumların dalgalarla gitmemesi için denizin dibine duvar örüldüğü ortaya çıktı. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, "Daha henüz 'kıyıların ilk 50 metresi kamuya açıktır' konusunun tartışması bitmemişken, bu konunun gereği yapılmamışken, denize sıfır kaçak yapılaşmalar oraya çıktı. Bazı yerlerde kumsallar yaratmak için denizin dibine duvar yapıldığını görüyoruz" dedi.
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