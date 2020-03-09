Zorlu eşitlik hamlesi

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik önderliğinde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ve gönüllü Zorlu çalışanlarının katılımıyla oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, geçtiğimiz yıldan bu yana bu konuda yaptığı çalışmalarla 30 bin civarında çalışanı bulunan Zorlu Grubu içindeki farkındalığı artırmaya devam ediyor.

Selen Zorlu Melik, “Eğer gerekli adımları atarsak, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşma yolundaki en büyük gücümüz, yaratacakları trilyonlarca dolarlık ekonomi ile kadınlar olacak. Hele ki kadınlar teknoloji ve katma değer odaklı işlere yönlendirilir ve bu alanlarda desteklenirse hepimizin hayali olan herkes için eşit ve daha iyi bir geleceğe çok daha hızlı ulaşabiliriz” dedi.