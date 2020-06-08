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    HaberlerEkonomi Haberleri Zorlu piyasada güçlü satış...
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    08.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Zorlu piyasada güçlü satış...

    Henkel ilk çeyrekte, zorlu bir piyasa ortamında güçlü bir satış performansı ortaya koyduğunu duyurdu.

    Zorlu piyasada güçlü satış...

    Şirket açıklamasına göre grup genelinde satışlar koronavirüs salgınından etkilendi. Nominal satışlarda yüzde -0.8, organik satışlarda yüzde -0.9 değişim gözlendi. Yapıştırıcı teknolojileri  oto sektöründen gelen talebin azalmasından etkilenirken kuaförlerin birçok ülkede kapatılması güzellik ürünlerinde olumsuz etki yarattı. Buna karşılık çamaşır ve ev bakım ise satışlarda oldukça güçlü artış sergiledi ve nominal satışlarda yüze 5.3, organik satışlarda yüzde 5.5 artış gözlendi.

     

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