Zorlu piyasada güçlü satış...

Şirket açıklamasına göre grup genelinde satışlar koronavirüs salgınından etkilendi. Nominal satışlarda yüzde -0.8, organik satışlarda yüzde -0.9 değişim gözlendi. Yapıştırıcı teknolojileri oto sektöründen gelen talebin azalmasından etkilenirken kuaförlerin birçok ülkede kapatılması güzellik ürünlerinde olumsuz etki yarattı. Buna karşılık çamaşır ve ev bakım ise satışlarda oldukça güçlü artış sergiledi ve nominal satışlarda yüze 5.3, organik satışlarda yüzde 5.5 artış gözlendi.