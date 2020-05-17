Zorlu süreçlerde ‘dijital’ güç kattı

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, söz konusu mali gerçekleşmelerin, koronavirüs pandemisinin etkisinin tüm dünyada görülmeye başlandığı bir dönemi de kapsadığına dikkat çekti. Alper, şunları kaydetti:

“Yılın ilk çeyreği, finansal yönetimde başarılı sonuçların elde edildiği bir dönem olarak kayıtlara geçti. Borçluluk oranlarındaki düşüş ve faaliyet karındaki artış, ilk çeyrek bilanço döneminin güçlü bir mali performansla tamamlanmasını sağladı. Özellikle sürdürülebilirlik odağındaki stratejimizin meyvelerini toplamaya başladık. Bu sayede ilk çeyrek bilanço dönemini sağlıklı sonuçlarla tamamladık.”



‘Başarılı yönetim’



Başta enerji, bankacılık, sanayi ve perakende olmak üzere faaliyet gösterilen tüm sektörlerde önemli adımlar attıklarını belirten Alper, şunları söyledi:



“70 bine yakın çalışanımız, dengeli ve dirençli portföy yapımız, güçlü bilançomuz, düşük borçluluk oranımız ve kuvvetli bilgi teknolojileri altyapımızla girdiğimiz bu özel dönemi aşmak için süreci yakından takip ediyor, stratejik ve operasyonel tüm önlemleri alıyoruz.”

Teknolojik altyapı ve dijitalleşmeye vurgu yapan Alper, “Dijital iş modellerinin önem kazandığı bu dönemi son derece başarılı bir şekilde yönetiyoruz. Şirketlerimiz, işlerini geliştirme ve büyütme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu sayede Kovid-19 döneminde de iş sürekliliğimizde herhangi bir aksama olmadan operasyonlarımızı yürütüyoruz” dedi.



‘Planlar ertelenmedi’



Alper, “Kovid-19’dan kaynaklı olarak birçok zorluk yaşansa da geleceğe dair planlarımızı ertelemedik. Kurumsal Girişim Sermayesi fonumuz SPK tarafından onaylandı. 200 milyon liralık bu fonu özellikle teknoloji odaklı girişimler için kullanacağız. Şu an ilk etapta 25 start-up ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.