Zorunlu karşılığa sektör ayarı geldi

Buna göre, kredi büyümesi yüzde 15’in üzerinde olan bankalar için; selektif sektörlere kullandırılan 2 yıldan uzun vadeli krediler ile 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri reel değişimlerinin tamamının büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15’in altında olması durumunda zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanılabileceği belirtildi.



Duyuruda, selektif sektörlerin tarım, ormancılık, balıkçılık, madencilik ve taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile bilgi ve iletişim olarak belirlendiği kaydedildi.