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    HaberlerEkonomi Haberleri Zorunlu karşılıklarda yeni düzenleme yapıldı
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    21.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Zorunlu karşılıklarda yeni düzenleme yapıldı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde değişiklik yaptı.

    Zorunlu karşılıklarda yeni düzenleme yapıldı

    TCMB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

    Koronavirüs salgını süresince, etkilenen nakit akışları nedeniyle firma ve bireylerin kredi talebi artmış, alınan tedbirler kredi mekanizmasının etkin bir şekilde işlemesini sağlamıştır. Normalleşme sürecinde mevcut eğilimin devam etmesi beklenmektedir. Bu çerçevede, döneme özgü kredi talebini karşılamada bankalara esneklik sağlamak amacıyla, yıllık reel kredi büyüme oranı yüzde 15’in üzerinde olan bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden faydalanabilmeleri için sağlamaları gereken uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15’ten küçük olma koşulunun, yıl sonuna kadar uygulanmamasına karar verilmiştir.”

    Uzmanlar, önceki düzenlemeyle, TCMB’nin, bankaların kredi büyümesinin beş yıldan uzun vadeki konut ve iki yıldan uzun vadeli ticari kredilerde olmasını öngördüğünü, yeni düzenlemenin ise bu şartı kaldırarak tüm kredi türlerinde büyümeyi kapsadığını dile getiriyor.

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