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    HaberlerEkonomi Haberleri Zuzubak otunun kilosu altını geride bıraktı
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    16.04.2020 - 15:05 | | İHA

    Zuzubak otunun kilosu altını geride bıraktı

    Batman'ın Sason ilesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, kilogramı 400 liradan satışa sunuldu.

    Zuzubak otunun kilosu altını geride bıraktı

    Sason'da 3 bin metre yükseklikteki Mereto ve Zoveser dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı haline geldi.

    Zuzubak otunun kilosu altını geride bıraktı

    Özelikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otunun kilogramı 400 liradan alıcı buluyor.

    Çok pahalı olduğu için bağ halinde satılan zuzubak otunu alan vatandaşlar, kaya tuzuyla karıştırdıktan sonra ezerek toz haline getirip yemeklerde baharat olarak tüketiyor.

    Türk doktordan tüyler ürperten sözler: 'Korku filmi gibi'Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Cem Özuğuz, corona virüse yakalandıktan sonra tedavi sürecinde akciğer dinleme bulguları arttığı ve ateşi geçmediği için ikinci bir akciğer kontrol tomografisi çekildiğini belirterek, "Biraz seyrettim, bakmaya korktum. Bu kadar hızlı ilerleyen, akciğeri yok edip tahrip eden bir virüs. O videoyu izlediğimde korku filmi izlemiş gibi oldum." dedi.
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