26.03.2020 - 11:22 |
#EvdeKal 24. Uluslararası Ankara Caz Festivali online düzenlenecek
24. Uluslararası Ankara Caz festivali corona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl online olarak gerçekleştirilecek. Caz Derneği'nin düzenlendiği festival, açılışını 30 Nisan'da yapacak.
24. Uluslararası Caz Festivali bu yıl online olarak takip edilebilecek. Corona virüs salgını karşısında yapılan Evde Kal çağrısının da etkisiyle festival bu yıl online olarak gerçekleştirilecek.
Caz Derneği tarafından gerçekleştirilen ve Ankara'nın en önemli sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası Caz Festivali'nin açılışı 30 Nisan'da online olarak gerçekleştirilecek.UNESCO ve Herbie Hancock Jazz Institute işbirliğiyle düzenlenen festival, 18 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivalin kapanışı 10 Mayıs'ta.
Minik Ece hemşire elbisesiyle sağlık çalışanlarına teşekkür ettiÇanakkale'nin Ezine ilçesinde 5 yaşındaki Anaokulu öğrencisi Ece Deniz Şen, koronavirüs salgını nedeniyle gece gündüz demeden var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarına hemşire elbisesi giyerek teşekkür etti. Herkese 'Evde Kal' çağrısında bulundu.