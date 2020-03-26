EvdeKal 24. Uluslararası Ankara Caz Festivali online düzenlenecek

24. Uluslararası Caz Festivali bu yıl online olarak takip edilebilecek. Corona virüs salgını karşısında yapılan Evde Kal çağrısının da etkisiyle festival bu yıl online olarak gerçekleştirilecek.

Caz Derneği tarafından gerçekleştirilen ve Ankara'nın en önemli sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası Caz Festivali'nin açılışı 30 Nisan'da online olarak gerçekleştirilecek.UNESCO ve Herbie Hancock Jazz Institute işbirliğiyle düzenlenen festival, 18 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivalin kapanışı 10 Mayıs'ta.