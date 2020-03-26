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    HaberlerEvdekal Haberleri #EvdeKal Candan Erçetin'den ev konseri
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    26.03.2020 - 11:15 |

    #EvdeKal Candan Erçetin'den ev konseri

    Türkiye'nin sevilen sesi Candan Erçetin "Evde Kal" çağrısına bir konserle destek veriyor. Geçtiğimiz günlerde yeni teklisini yayınlayan Candan Erçetin, bu akşam kendi Instagram hesabı üzerinden buluşmaya hazırlanıyor.

    #EvdeKal Candan Erçetin'den ev konseri

    Corona virüs tedbirleri kapsamında yapılan Evde Kal çağrısı toplumun çok büyük bölümünde karşılık bulmaya devam ediyor. Bu çağrıya karşılık verenler arasında sanatçılar da bulunuyor. Pek çok müzisyen Evde Kal çağrısına uyan vatandaşlara moral ve evde güzel vakit geçirmesi amacıyla online konserler vermeye başladı. Bu isimlerden biri de Candan Erçetin.

    Türkiye'nin en sevilen seslerinden biri olan Candan Erçetin bu akşam saat 21.30'da kendi Instagram hesabı olan @ercentincandan üzerinden müzik severlere bir konser verecek.

    #EvdeKal Candan Erçetinden ev konseri

      Miniklerin ‘evde kal’ mesajı gülümsettiAdıyaman’da 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerinin yaşlı rolünde verdiği ‘evde kal’ mesajı gülümsetti.
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