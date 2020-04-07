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    HaberlerEvdekal Haberleri Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldı
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    07.04.2020 - 14:24 |

    Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldı

    Oyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.

    Bundan beş yıl önce dünya evine giren Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, ev karantinası döneminde pek çok ünlü gibi renkli paylaşımlar yapıyor. İkili, birlikte yapmaya çalıştıkları hareketle takipçilerini gülümsetti. Begüm ve Ceyhun çifti, hesaplarından paylaştıkları videolarına “olacak iş değil” notunu düştü.

    Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldıOyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.
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