Evde lahmacun tarifi - Evde lahmacun nasıl yapılır?

Lahmacunu sevmeyen yoktur? Artık lahmacun için dışarı çıkmanıza ve sipariş vermenize gerek kalmayacak. Kolay lahmacun tarifi ve evde lahmacun tarifi ile evinizde lahmacun yapabilirsiniz. Kendi hazırladığınız lahmacun dışarıda yediklerinizden daha sağlıklı olacaktır. Peki, evde lahmacun nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay lahmacun tarifi, lahmacun hazırlanışı...

Lahmacun hamuru malzemeleri:

-2 su bardağı tam buğday unu

-3 su bardağı normal un

-1 tatlı kaşığı kuru maya

-1 çay bardağı süt

-1 çay kaşığı toz şeker

-1 tatlı kaşığı tuz

-1 su bardağı kadar ılık su

İçi için malzemeleri:

-350 gram kıyma

-2 tane orta büyüklükte domates

-2 tane orta büyüklükte soğan

-1 yemek kaşığı domates salçası

-1 yemek kaşığı biber salçası

-Maydanoz

-Karabiber

-Tuz

-Kimyon

-Pul biber

Evde lahmacun nasıl yapılır? - Lahmacun yapımı

Lahmacun hamuru için:

Birinci adım: Kuru mayayı bir yoğurma kabına alın üzerine sütü ekleyin. Bu karışıma toz şeker ve tuz da katıp bir iki dakika bekleyin.

İkinci adım: Üzerine tam buğday ve normal beyaz unu azar azar ekleyip kıvama gelinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini sarıp bir süre bekletin.

Üçüncü adım: Ardından avuç içi kadar alıp elinizde ince yuvarlayın ve bunları kenara alın.

Lahmacun içi hazırlanışı:

Birinci adım: Soğanları birkaç gelişigüzel parçaya ayırıp rondodan geçirin.

İkinci adım: Domatesleri de kabuklarını soyduktan sonra rondodan geçirin.

Üçüncü adım: Geniş bir kaba bu karışımı alın ve üzerine kıyma ile ince ince kıydığınız maydanoz, domates ve biber salçalarını katın. En son da baharatları katıp iyice karıştırın.

Dördüncü adım: Tezgah gibi düz bir zemine biraz un serpin ve ayırdığınız hamur parçalarını merdane ile açın. Hazırladığınız içi hamurların iç kısmına yayın.

Beşinci adım: Fırını önceden 230 dereceye ayarlayıp ısıtın ve tepsiye yerleştirdiğiniz yağlı kağıt üzerine lahmacun yerleştirin.

Altıncı adım: Büyük ihtimalle yer lahmacunu tek başına pişirmeniz gerecektir.

Yedinci adım: 10 dakika kadar sonra piştikçe diğerlerini de pişirerek lahmacun yapımını tamamlayın.

Afiyet olsun.