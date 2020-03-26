Evde yapabileceğiniz 'Coleslaw' salatası tarifi
Fast food restoranlarının patates kızartmasına alternatif olarak sunduğu lezzetli 'Coleslaw' salatasını evde hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte coleslaw salatası tarifi...
Evinizde kolayca yapabileceğiniz; mayonezli lahana salatası olarak da bilinen coleslaw salatası tarifi için gerekenler...
Coleslaw malzemeler:
-Büyük bir lahananın 1/4'ü ya da küçük bir lahananın yarısı
-1 adet iri havuç
-8 yemek kaşığı mayonez
-2 yemek kaşığı toz şeker
-1 yemek kaşığı tuz
-2 yemek kaşığı sirke
-4 yemek kaşığı limon suyu
-İri bir soğanın 1/4'ü
Coleslaw salatası nasıl yapılır?
-Lahanayı büyüklüğüne göre 2 ya da 4 parçaya böldükten sonra yıkayın ve ince ince kıyın.
-Havucu soyun ve rendeleyin.
-Soğanı 4 parçaya bölüp rendenin en ince gözüyle rendeleyin.
-Mayonez, şeker, tuz, sirke ve limon suyunu küçük bir kasede tüm şeker eriyinceye kadar çırpın.
-Geniş bir karıştırma kabında tüm malzemeleri karıştırın.
Lahana salatasını ister hemen isterseniz 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.
Afiyet olsun.