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    HaberlerEvdekal Haberleri Evde yapabileceğiniz 'Coleslaw' salatası tarifi
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    26.03.2020 - 16:43 |

    Evde yapabileceğiniz 'Coleslaw' salatası tarifi

    Fast food restoranlarının patates kızartmasına alternatif olarak sunduğu lezzetli 'Coleslaw' salatasını evde hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte coleslaw salatası tarifi...

    Evde yapabileceğiniz 'Coleslaw' salatası tarifi

    Evinizde kolayca yapabileceğiniz; mayonezli lahana salatası olarak da bilinen coleslaw salatası tarifi için gerekenler...

    Coleslaw malzemeler:

    -Büyük bir lahananın 1/4'ü ya da küçük bir lahananın yarısı
    -1 adet iri havuç
    -8 yemek kaşığı mayonez
    -2 yemek kaşığı toz şeker
    -1 yemek kaşığı tuz
    -2 yemek kaşığı sirke
    -4 yemek kaşığı limon suyu
    -İri bir soğanın 1/4'ü

    Coleslaw salatası nasıl yapılır?

    -Lahanayı büyüklüğüne göre 2 ya da 4 parçaya böldükten sonra yıkayın ve ince ince kıyın.
    -Havucu soyun ve rendeleyin.
    -Soğanı 4 parçaya bölüp rendenin en ince gözüyle rendeleyin.
    -Mayonez, şeker, tuz, sirke ve limon suyunu küçük bir kasede tüm şeker eriyinceye kadar çırpın.
    -Geniş bir karıştırma kabında tüm malzemeleri karıştırın.

     

    Lahana salatasını ister hemen isterseniz 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.

    Afiyet olsun.

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