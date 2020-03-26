Evde yapabileceğiniz 'Coleslaw' salatası tarifi

Evinizde kolayca yapabileceğiniz; mayonezli lahana salatası olarak da bilinen coleslaw salatası tarifi için gerekenler...

Coleslaw malzemeler:

-Büyük bir lahananın 1/4'ü ya da küçük bir lahananın yarısı

-1 adet iri havuç

-8 yemek kaşığı mayonez

-2 yemek kaşığı toz şeker

-1 yemek kaşığı tuz

-2 yemek kaşığı sirke

-4 yemek kaşığı limon suyu

-İri bir soğanın 1/4'ü

Coleslaw salatası nasıl yapılır?

-Lahanayı büyüklüğüne göre 2 ya da 4 parçaya böldükten sonra yıkayın ve ince ince kıyın.

-Havucu soyun ve rendeleyin.

-Soğanı 4 parçaya bölüp rendenin en ince gözüyle rendeleyin.

-Mayonez, şeker, tuz, sirke ve limon suyunu küçük bir kasede tüm şeker eriyinceye kadar çırpın.

-Geniş bir karıştırma kabında tüm malzemeleri karıştırın.

Lahana salatasını ister hemen isterseniz 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.

Afiyet olsun.