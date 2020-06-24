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    24.06.2020 - 12:15 | | DHA

    Çin corona virüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladı

    Dünya genelinde etkili olan corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle Covid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 480 bine yaklaşırken, salgının ortaya çıktığı Çin’den 2'nci aşamaya geçildiği aşının ilk fotoğrafı servis edildi.

    Çin corona virüs aşısının ilk fotoğrafını yayınladı

    Çin Tıbbi Bilimler Akademisi (IMBCAMS) Tıbbi Biyoloji Enstitüsü corona virüse (Covid-19) geliştirdikleri aşının insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurmasının ardından aşılara ait fotoğrafları da basına servis etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün(DSÖ) duyurduğuna göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6’sı Çin’de olmak üzere 8’i insanlar üzerinde deneniyor.

    DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

    Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

     

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