Yaban hayatının gün yüzüne çıkan görüntüleri fotokapanda

İHA muhabirine konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürü Bahadır Gürleyik, “Hayvan türlerini izlemek için ve kaçak avcılıkla mücadele için bizim sahada 25 adet fotokapanımız var. Bunlar sürekli gözlem yapıyor. Bu gözlemlere istinaden sahada vaşak, yaban kedisi, karaca gibi yırtıcılardan tilki kurt gibi hayvanları gözlemliyoruz. Sayılarını kontrol ediyoruz. Yaşam alanlarındaki baskıları değerlendirebiliyoruz” dedi.