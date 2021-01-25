İHA
• 25 Ocak 2021 - 09:15 • Son Güncelleme:
Yaban hayatının gün yüzüne çıkan görüntüleri fotokapanda
Kırıkkale’de ormanlık alana kurulan fotokapanlara vaşak, yaban kedisi, karaca, porsuk ve yaban domuzu görüntüleri yansıdı.
İHA
• 25 Ocak 2021 - 09:15 • Son Güncelleme:
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü ekiplerince, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için ormanlık ve kırsal alanlardaki 25 noktaya fotokapan yerleştirildi.
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Fotokapanlar, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılıyor. Kırıkkale'deki ormanlık ve kırsal alanlarda yaşamını sürdüren vaşak, porsuk, karaca, tavşan, domuz, keklik, gelincik ve tilki gibi hayvanlar fotokapan kameralarıyla kayıt altına alınıyor. Görüntülerde hayvanların doğal yaşamlarında özgürce dolaştığı görülüyor.
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