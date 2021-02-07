AA
• 07 Şubat 2021 - 13:37 • Son Güncelleme:
1 dakikada yapamadığı şey yok! Türkiye birleştirdi...
Türk savunma sanayisinde farklı alanlarda geliştirilen yetenekler, askeri ve sivil ihtiyaçların karşılanması amacıyla aynı sistemde kullanıldı.
AA
• 07 Şubat 2021 - 13:37 • Son Güncelleme:
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EMT Savunma ve Havacılık Genel Müdürü Mehmet Can Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EMT Elektronik markasıyla 34 yıldır güvenlik güçleri ve yurt dışındaki kullanıcılara çözümler sunduklarını söyledi.
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Küçük, sistem için halihazırda en yüksek taşıma kapasitesine sahip cihazı kullandıklarını, bu sayede 11 kilograma kadar yük taşınabildiğini belirtti. Küçük, böylece çeşitli kameralar, haberleşme birimleri ve röleleri, anten grupları gibi farklı faydalı yükleri sistemle kullanabildiklerini ifade etti.
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"Sistemle kara ve deniz platformlarında görev yapabiliyoruz. Kara platformlarına yönelik uygulamaların bir örneğini Otokar'ın Ural aracıyla çalıştık. Ural bize zor ve tehlikeli saha koşullarında operasyon kabiliyeti sağlıyor. Araç 4x4 kabiliyetiyle jeneratör, akıllı vinç ve haberleşme gözetleme sistemimizin yükünü taşıyor, müşterinin can güvenliğini üst seviyeye çıkartıyor.
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İstenirse tüm bu sistemler sivil bir araç platformuyla da kullanılabilir. Sivil amaçla sabit olarak ya da ticari bir araca monte edilerek görev yapabilir. Kullanım konsepti müşteri istekleriyle değişebilmektedir. Deniz platformuyla adalar gözetlenebilir, limanlar gözetlenebilir, göçle mücadelede kullanılabilir."
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Oluşturdukları konfigürasyonda ASELSAN'ın Atmaca elektrooptik gözetleme sistemine yer verdiklerini belirten Küçük, kullanıcının operasyon alanına intikal ettikten sonra 1 dakikada 100 metre irtifaya ulaşıp araç içinden çıkmadan sistemi kullanılabildiğini anlattı. Küçük, bunun hem personel hem de operasyonel güvenliği sağladığını vurguladı.
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Küçük, sistemde kullanılan hava platformunun bir drone olmadığı için pilotaja gereksinim duyulmadığını ve kablo güdümlüyle kara aracının bir bileşeni olarak değerlendirildiğini ifade etti. Apus'un askeri ve sivil amaçlı olarak kullanılabildiğini dile getiren Küçük, askeri alanda üs güvenliği, sınır güvenliği, devriye uygulamaları, deniz operasyonları, sahil güvenlik, liman güvenliği gibi uygulamalar yapılabildiğini, sivil alanda ise doğal afet, yangın, sel gibi olumsuzluklarla mücadele, arama-kurtarma çalışmalarında görev yapabildiğini anlattı. Küçük, ayrıca yer sistemlerinin yetersiz kaldığı koşullarda haberleşme hizmetinin kesintisiz devam edebilmesine yönelik testlerin de başarıyla tamamlandığını bildirdi.
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Yangınla mücadeleye destek verdi
Küçük, sistemin hareket halindeyken de görev yapabildiğini, akıllı vinç sistemiyle hareketi sönümleyip faydalı yüklerin verimli bir şekilde çalışmasını sağladığını söyledi. Geliştirdikleri kullanıcı dostu arayüzlerle sistemin sürücü ya da farklı bir personel tarafından kullanılabildiğini dile getiren Küçük, "Kullanıcının odaklandığı nokta, elektrooptik ya da taşıdığı haberleşme ünitesinin detayları. Uçarken uçuş parametreleri, cihazın kontrolü ya da pilotajla ilgilenmemektedir. Bu anlamda oyun değiştiren bir teknolojidir." diye konuştu.
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