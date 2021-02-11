AA
• 11 Şubat 2021 - 13:31 • Son Güncelleme:
1 milyon lira hibe edildi! 6 bin lira kazandırıyor
Yozgat'ın Çandır Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteğiyle kurduğu mantar çadırlarında üretim yaparak büyük gelir elde ediyor...
AA
• 11 Şubat 2021 - 13:31 • Son Güncelleme:
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Çandır Belediyesi öncülüğünde İlçe Tarım Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle "KOP'la istiridye mantarı üretiyorum, refaha kavuşuyorum" projesi hazırlandı.
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Kursiyerlere istihdam sağlamak için de "Çandır'da tüketen değil, üreten eller" adlı projeyi hazırlayan belediye, ORAN'dan 1 milyon lira hibe desteği alarak 1100 metrekare alanda 11 mantar üretim çadırı daha kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Bunun için hazırladıkları mantar çadırları projesine KOP ve ORAN'dan destek aldıklarını dile getiren Örgün, "Aldığımız desteklerle ilçemizi Orta Anadolu'da mantar yetiştirme merkezi yapmak gibi idealimiz var.
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