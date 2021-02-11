1 milyon lira hibe edildi! 6 bin lira kazandırıyor

Ayda 5-6 bin lira gelir imkanı Örgün, ilçenin işsizlik nedeniyle uzun yıllardan beri göç verdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti: "Bu projemizle biz hem göçü durduracağız hem de vatandaşımıza doğdukları, büyüdükleri baba ocağı Çandır'da istihdam sağlayacağız.