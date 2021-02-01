DHA
• 01 Şubat 2021 - 09:58 • Son Güncelleme:
12 bin yıllık Hasankeyf'te açılan müze tarihe ışık tutuyor
Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en büyük müzelerinden birine kavuştu. Bir bölümü Prof. Dr. Veysel Eroğlu-Ilısu Barajı'nın suları altında kalan ilçenin Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, "Bölgedeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan tüm tarihi eserlerin sergilendiği bir müzeye sahibiz. Arkeopark alanındaki tarihi eserler, binlerce yerli ve yabancı turisti 12 bin 500 yıllık Hasankeyf'e çekecek. Hasankeyf'in tarihi Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'den 500 yıl daha eskidir. Büyük kalede 3 bine yakın mağarayı 1-2 yıl içerisinde turizme açmak istiyoruz" dedi.
DHA
• 01 Şubat 2021 - 09:58 • Son Güncelleme:
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Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli tesislerinden olan Dicle Nehri üzerindeki Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan, gövde bakımından dünyanın en uzun, güç bakımından ise Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Veysel Eroğlu-Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile birlikte tarihi Hasankeyf ilçesi sular altında kaldı.
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Yeni yerleşkede yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük müzelerinden biri olan Hasankeyf Müzesinde arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan eserler sergileniyor. Hasankeyf Belediye Başkanı, Arkeopark Kültür Alanı bitişiğinde yer alan müzede eksikliklerin büyük bölümünün tamamlandığını ifade ederek, yakın dönemde Büyük Kalede yer alan 3 bine yakın mağaranın da turizme kazandırılması için çalışma yürüteceklerini söyledi.
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Yeni Hasankeyf'te Arkeopark Kültür Alanında Zeynel Bey Türbesi ve Selçuklulara ait hamamın da aralarında bulunduğu 7 tarihi eserin olduğu güzergah yerli-yabancı turistlerin akınına uğrayacak. Peyzaj eksikliği tamamlandığında, bu eserler kendini gösterecek. Müthiş bir peyzaj projesi hayata geçiriliyor.
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