12 bin yıllık Hasankeyf'te açılan müze tarihe ışık tutuyor

Yeni yerleşkede yapılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük müzelerinden biri olan Hasankeyf Müzesinde arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan eserler sergileniyor. Hasankeyf Belediye Başkanı, Arkeopark Kültür Alanı bitişiğinde yer alan müzede eksikliklerin büyük bölümünün tamamlandığını ifade ederek, yakın dönemde Büyük Kalede yer alan 3 bine yakın mağaranın da turizme kazandırılması için çalışma yürüteceklerini söyledi.