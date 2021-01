1500 yıllık kilise evsizlere mekan oldu

Mehmet Emin ise, Her zaman burada böyle yapıyorlar, işi gücü olmayanlar gelip burada her zaman ateş yakıyorlar, içiyorlar. Burada her şey olabilir, her şey oluyor. dedi. Bir başka çevre sakini Rabia Aydın, Yazın biz çocukları buraya getiremiyoruz. Yatak, karton, millet buralarda oturuyor. Tedirgin ediyor. Çocukları getiremiyoruz buraya. Torunlarımı getiremiyorum. O kadar kalabalık. İki defa belediyeye gittim, ismimi yazdırdım. 'Şikayet edeceğim.' diye. 'Seni çağıracağız' dediler. Kimse çağırmadı. şeklinde konuştu.