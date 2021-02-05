• 05 Şubat 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
2021 Cuma mesajları; En güzel, en farklı Cuma mesajı seçenekleri (5 Şubat)
Hayırlı cumalar! Pandemi nedeniyle uzun süredir ailesi ve yakınları ile uzaktan görüşme fırsatı elde eden binlerce vatandaş Cuma mesajları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bu özel günde ailesine, sevdiklerine ve yakınlarına gönderecekleri cuma mesajları için en yeni, en farklı mesaj seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor. İşte 5 Şubat cuma gününe özel en yeni en güzel cuma mesajı seçenekleri...
• 05 Şubat 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
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Hayırlı Cumalar! Cuma günü mesajları, bu en hayırlı günde sorgulanıyor. Dualarla ve ibadetle geçen mübarek cuma günü, İslam alemi camilerde cemaatle cuma namazını idrak ediyor. Vatandaşlar, 5 Şubat Cuma günü yazılı ve resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, en yeni kısa ve uzun Cuma mesajları...
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EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI
''Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken; bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun.'' Hayırlı Cumalar...
Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...
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''Allah'ım, hoşnutken de öfkeli iken de içten ve samimi söz söylemeyi Senden diliyorum. Fakirlikte de zenginlikte de iktisatlı olmayı Senden diliyorum.'' Hayırlı Cumalar...
Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.
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