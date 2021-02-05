Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri 2021 Cuma mesajları; En güzel, en farklı Cuma mesajı seçenekleri (5 Şubat)
• 05 Şubat 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:

2021 Cuma mesajları; En güzel, en farklı Cuma mesajı seçenekleri (5 Şubat)

Hayırlı cumalar! Pandemi nedeniyle uzun süredir ailesi ve yakınları ile uzaktan görüşme fırsatı elde eden binlerce vatandaş Cuma mesajları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Bu özel günde ailesine, sevdiklerine ve yakınlarına gönderecekleri cuma mesajları için en yeni, en farklı mesaj seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor. İşte 5 Şubat cuma gününe özel en yeni en güzel cuma mesajı seçenekleri...

• 05 Şubat 2021 - 10:12 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Hayırlı Cumalar! Cuma günü mesajları, bu en hayırlı günde sorgulanıyor. Dualarla ve ibadetle geçen mübarek cuma günü, İslam alemi camilerde cemaatle cuma namazını idrak ediyor. Vatandaşlar, 5 Şubat Cuma günü yazılı ve resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. İşte, en yeni kısa ve uzun Cuma mesajları...

2EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI

''Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken; bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun.'' Hayırlı Cumalar...
Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” Hayırlı Cumalar...

3

''Allah'ım, hoşnutken de öfkeli iken de içten ve samimi söz söylemeyi Senden diliyorum. Fakirlikte de zenginlikte de iktisatlı olmayı Senden diliyorum.'' Hayırlı Cumalar...
Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

4

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

5

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…
Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

6

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar...

7

Cuma günü ya da gecesinde vefat eden hiçbir Müslüman yoktur ki; Allah onu kabir fitnesinden korumasın. (Hadis-i Şerif) Hayırlı Cumalar…
Allah’ım ne bugünde ne de diğer gün ve gecelerde haram işleme ve günah kazanma felaketine düşürme bizleri! Hayırlı Cumalar…

8RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2021

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2021

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

9

Allah’ım… Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat… Hayırlı Cumalar..
Ettiğiniz tüm dualar, hayrıyla, bereketiyle, şifasıya hayatınıza dolsun. Huzurlu bir cuma günü geçirmeniz dileğiyle…

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika | Binlerce kişi nefes aldı! Düşük faizli kredi şansı...

Son dakika: Milyonlarca emekli bunu bekliyor! Banka promosyonu...

Son dakika: Yasa geliyor! Sona gelindi, saadet zinciri endişesi...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 4 Şubat Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet