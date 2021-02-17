• 17 Şubat 2021 - 11:56 • Son Güncelleme:
2021 Kandil tarihleri: 17 Şubat 2021 Bugün kandil mi, ne kandili?
Bugün kandil mi sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 2021 Kandil tarihlerini haberimizde derledik. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kandil tarihleri 2021 takviminden yararlanarak Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Mevlit Kandili tarihlerini haberimize ekledik. İşte bugün kandil mi, bugün ne kandili sorularının yanıtları...
• 17 Şubat 2021 - 11:56 • Son Güncelleme:
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