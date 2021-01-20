MSÜ 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular ne zaman başlayacak?

Asker olma hayali kuran binlerce genç her yıl MSÜ sınavında ter döküyor. 2021 ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte MSÜ sınav ve başvuru tarihleri de belli oldu. Başvurular için gün sayılırken binlerce kişi "2021 MSÜ kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularına cevap arıyor.