• 20 Ocak 2021 - 12:32 • Son Güncelleme:
MSÜ 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular ne zaman başlayacak?
2021 ÖSYM sınav tarihleri belli oldu. Takvime göre MSÜ sınavı ise 4 Nisan'da gerçekleşecek. Sınav öncesi başvuru tarihleri büyük önem arz ediyor. Kılavuz ise sabırsızlıkla bekleniyor. Yakın zamanda başlayacak olan başvurular öncesi "2021 MSÜ kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?" soruları gündemde...
• 20 Ocak 2021 - 12:32 • Son Güncelleme:
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Asker olma hayali kuran binlerce genç her yıl MSÜ sınavında ter döküyor. 2021 ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte MSÜ sınav ve başvuru tarihleri de belli oldu. Başvurular için gün sayılırken binlerce kişi "2021 MSÜ kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?" sorularına cevap arıyor.
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