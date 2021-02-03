GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 03 Şubat 2021 - 16:45 • Son Güncelleme:
23 metrekarelik bu karavanda yaşıyorlar
Son zamanlarda daha sık görmeye başladığımız karavan hayatı, kimileri için yeni olsa da kimileri bu yaşam tarzını yıllardır benimsemiş ve evlerini kapatıp karavanda yaşamaya çoktan başlamış bile. 2018 yılında, eşyalarının çoğunu satarak unutulmaz bir maceraya çıkan Emily ve Colby Bell çifti de onlardan biri.
GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 03 Şubat 2021 - 16:45 • Son Güncelleme:
1
35 yaşındaki Colby Bell ve 3. Çocuklarına hamile olan 34 yaşındaki Emily Bell 2018 yılında hayatlarını değiştirecek bir yolculuğa çıkmaya karar verdi.
3
5
7
8
Ebeveyn odası yükseltilmiş bir platform üzerinde duruyor. Bu odanın açılır tavanı da aracın terasına açılıyor. Bu terası çoğunlukla dinlenmek için kullanıyorlar. Emily, insanların, ailesinin tam zamanlı karavan hayatı yaşadığını öğrendiklerinde bunun çok eğlenceli olduğunu düşündüklerini ama bazı gerçeklerin de olduğunu vurguluyor.
9