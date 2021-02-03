23 metrekarelik bu karavanda yaşıyorlar

Ebeveyn odası yükseltilmiş bir platform üzerinde duruyor. Bu odanın açılır tavanı da aracın terasına açılıyor. Bu terası çoğunlukla dinlenmek için kullanıyorlar. Emily, insanların, ailesinin tam zamanlı karavan hayatı yaşadığını öğrendiklerinde bunun çok eğlenceli olduğunu düşündüklerini ama bazı gerçeklerin de olduğunu vurguluyor.