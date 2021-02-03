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GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 03 Şubat 2021 - 16:45 • Son Güncelleme:

23 metrekarelik bu karavanda yaşıyorlar

Son zamanlarda daha sık görmeye başladığımız karavan hayatı, kimileri için yeni olsa da kimileri bu yaşam tarzını yıllardır benimsemiş ve evlerini kapatıp karavanda yaşamaya çoktan başlamış bile. 2018 yılında, eşyalarının çoğunu satarak unutulmaz bir maceraya çıkan Emily ve Colby Bell çifti de onlardan biri.

GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 03 Şubat 2021 - 16:45 • Son Güncelleme:
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35 yaşındaki Colby Bell ve 3. Çocuklarına hamile olan 34 yaşındaki Emily Bell 2018 yılında hayatlarını değiştirecek bir yolculuğa çıkmaya karar verdi.

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Çift gelecek planları yaparken, seyahat etmenin onlar için çok önemli olduğunu düşündüler ve bir karavan turuna çıkmaya karar verdiler. Eşyalarının bir bölümünü satıp, evlerini de kiraya verdiler.

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Gezileri boyunca, Kosta Rika, Avustralya, Yeni Zelanda, Tayvan ve Fiji'yi ziyaret ettiler. Emily’ye meme kanseri teşhisi konulunca aile, seyahatlerini yarıda kesip, evlerini geri döndüler ancak 2020 yılında, ailelerinin tam zamanlı yaşaması için 23 metrekarelik bir karavan satın aldılar.

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Aile, 14 bin dolara satın aldıkları bu otobüsü yeniledi ve 3 çocuklarıyla beraber tam zamanlı bir karavan hayatına geçtiler. Amerika’daki evlerinden getirdikleri 2 kanepeyi karavanlarının salonuna yerleştirdi. Karavana girdiğinizde de ilk karşılaşacağınız yer salon oluyor.

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Önceki sahipleri tarafından yalıtımı yapılan karavana ekstra bir yalıtım uygulamadılar ama daha fazla alan yaratmak için kaldırılan terası yeniden oluşturmak için bir tadilat yapmaya karar verdiler.

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Çocuklar için sürücü koltuğunun üstünde bir okuma alanı oluşturuldu. Küçük mutfaklarında tahmin edileceğinden daha fazla saklama alanı mevcut. Karavan içinde ellerinden geldiğince fazla depolama alanı yapmaya çalıştıklarını söylüyorlar.

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Seyahatleri boyunca, gerçekten neye ne kadar ihtiyaçları olduğunu anlamış ve bu minimal yaşamı oldukça benimsemişler. Her çocuğun karavanda ayrı bir yatağı var ve her yatağın altında da saklama alaları mevcut.

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Ebeveyn odası yükseltilmiş bir platform üzerinde duruyor. Bu odanın açılır tavanı da aracın terasına açılıyor. Bu terası çoğunlukla dinlenmek için kullanıyorlar. Emily, insanların, ailesinin tam zamanlı karavan hayatı yaşadığını öğrendiklerinde bunun çok eğlenceli olduğunu düşündüklerini ama bazı gerçeklerin de olduğunu vurguluyor.

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“Eğlenceli olduğu kadar, düşünmeniz gereken oldukça şey var aslında. Mesela kalacak yer bulmalı, tuvaleti boşaltmalı, benzin doldurmalı ve market bulmalısınız.

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İnsanlar günlük yaşamı unutuyorlar” dedi. Küçük ortamda çocuk büyütmenin zor olduğunu da dile getiren aile, zor olsa da, buradaki küçük alanın ailenin daha da bağlanmasına sebep olduğunu düşünüyor.

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