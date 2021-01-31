2300 yıl önceki Antalya gün yüzüne çıkacak

DÜNYA LİTERATÜRÜNDE YERİNİ ALACAK Alan üzerine ziyaretçilerin tarihi mezar alanlarını yakından görebilmesine imkan sunacak cam yürüyüş yolları ve korkuluklar yapıldı.Nekrolpol Müzesi Projesi'nin tamamlanması ile söz konusu alan, çağdaş müzecilik ve korumacılık açısından sergileme, açık hava müzeciliğine ilişkin dünya literatürlerinde yerini alacak ve Antik Dönem Antalya'sının dini-etnik-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısını tanıtacak. Proje turizm başkenti olan Antalya'yı müzeler kentine dönüştürerek yerli ve yabancı ziyaretçilerin bu tarihe tanıklık etmesini sağlamak açısından da büyük önem taşıyor.