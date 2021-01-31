DHA
• 31 Ocak 2021 - 12:30 • Son Güncelleme:
2300 yıl önceki Antalya gün yüzüne çıkacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi, yapımında sona geldiği Nekropol Müzesi Projesi ile 2300 yıllık tarihi halkla buluşturacak. Proje turizm başkenti Antalya'yı müzeler kentine dönüştürerek yerli ve yabancı ziyaretçilerin bu tarihe tanıklık etmesini sağlamak açısından da büyük önem taşıyor.
DHA
• 31 Ocak 2021 - 12:30 • Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ilk tamamlanacak projeler arasında gösterdiği Nekropol Müzesi Projesi'nde çalışmalar sona yaklaşıyor. Nekropol Müzesi antik mezarları ve arkeolojik eserleri ile misafirlerini 2300 yıllık tarihi bir yolculuğa çıkaracak.
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9136 metrekarelik alanda yürütülen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı ve Antalya Müzesi Müdürlüğü ortak kazı çalışması yürütüyor. Arkeologlar ve sanat tarihçileri nezaretindeki kazı çalışmaları neticesinde Helenistik dönem, Roma ve Doğu Roma dönemine ait bine yakın mezar bulundu.
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Tarihle iç içe bir atmosfer sunulacak müzede sergi alanı, seyir terası, konferans salonu, dinleti çanağı ve antik dönemdeki cenaze törenlerinin çağdaş müzecilik teknikleriyle canlandırıldığı bir bölüm yer alacak. Teknolojik görüntü, ses ve ışık sistemleri kullanılarak karanlık bir odada ziyaretçilere antik dönem cenaze merasimi sahneleri yaşatılacak.
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