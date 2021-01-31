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DHA
• 31 Ocak 2021 - 12:30 • Son Güncelleme:

2300 yıl önceki Antalya gün yüzüne çıkacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yapımında sona geldiği Nekropol Müzesi Projesi ile 2300 yıllık tarihi halkla buluşturacak. Proje turizm başkenti Antalya'yı müzeler kentine dönüştürerek yerli ve yabancı ziyaretçilerin bu tarihe tanıklık etmesini sağlamak açısından da büyük önem taşıyor.

DHA
• 31 Ocak 2021 - 12:30 • Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ilk tamamlanacak projeler arasında gösterdiği Nekropol Müzesi Projesi'nde çalışmalar sona yaklaşıyor. Nekropol Müzesi antik mezarları ve arkeolojik eserleri ile misafirlerini 2300 yıllık tarihi bir yolculuğa çıkaracak.

2BİNE YAKIN ANTİK MEZAR SERGİLENECEK

BİNE YAKIN ANTİK MEZAR SERGİLENECEK

13 yıl önce Doğu Garajı'nda yürütülen inşaat çalışması sırasında antik mezarlar ile kent tarihini aydınlatacak 2300 yıllık nekropol alanı ortaya çıktı.

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9136 metrekarelik alanda yürütülen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı ve Antalya Müzesi Müdürlüğü ortak kazı çalışması yürütüyor. Arkeologlar ve sanat tarihçileri nezaretindeki kazı çalışmaları neticesinde Helenistik dönem, Roma ve Doğu Roma dönemine ait bine yakın mezar bulundu.

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Antik dönemde 'ölüler şehri' anlamına gelen nekropolde birçok farklı tipte mezar tipi yer alıyor. Arkeolojik kazılarda mezarlıklardan çıkartılan gözyaşı şişeleri, pişmiş toprak kaplar, gömüler ve sikkeler gibi eserler koruma altında sergilenecek.

5TARİHİ ANLARA TANIKLIK

TARİHİ ANLARA TANIKLIK

Kültür turizmine büyük katkı sağlayacak Nekropol Müzesi'ne gelen ziyaretçiler yürüyüş yolları ile tarihi mezar alanlarını yakından görüp inceleyebilecek.

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Tarihle iç içe bir atmosfer sunulacak müzede sergi alanı, seyir terası, konferans salonu, dinleti çanağı ve antik dönemdeki cenaze törenlerinin çağdaş müzecilik teknikleriyle canlandırıldığı bir bölüm yer alacak. Teknolojik görüntü, ses ve ışık sistemleri kullanılarak karanlık bir odada ziyaretçilere antik dönem cenaze merasimi sahneleri yaşatılacak.

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Ayrıca çeşitli dönemlere ait farklı türdeki mezarlıklar aydınlatılarak görsel bir görüntü sunulacak.

8ÇATI VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI

ÇATI VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını titizlikle yürüttüğü Nekropol Müzesi Projesi'nde arkeolojik buluntuların yağmur ve güneş ışınlarından korunması için nekropol alanı çatısı çelik konstrüksiyonla örtülerek yalıtım ve izolasyon işlemi yapıldı.

9DÜNYA LİTERATÜRÜNDE YERİNİ ALACAK

DÜNYA LİTERATÜRÜNDE YERİNİ ALACAK

Alan üzerine ziyaretçilerin tarihi mezar alanlarını yakından görebilmesine imkan sunacak cam yürüyüş yolları ve korkuluklar yapıldı.Nekrolpol Müzesi Projesi'nin tamamlanması ile söz konusu alan, çağdaş müzecilik ve korumacılık açısından sergileme, açık hava müzeciliğine ilişkin dünya literatürlerinde yerini alacak ve Antik Dönem Antalya'sının dini-etnik-ekonomik ve sosyo-kültürel yapısını tanıtacak. Proje turizm başkenti olan Antalya'yı müzeler kentine dönüştürerek yerli ve yabancı ziyaretçilerin bu tarihe tanıklık etmesini sağlamak açısından da büyük önem taşıyor.

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