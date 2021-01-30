• 30 Ocak 2021 - 20:07 • Son Güncelleme:
Bugün (30 Ocak) koronavirüs tablosu AÇIKLANDI! Günlük koronavirüs tablosunda kaç yeni vaka açıklandı, vefat sayısı kaç?
Günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her gün akşam saatlerinde açıklanan günlük koronavirüs tablosunda son günlerde vaka sayılarında başlayan yükselişin ardından vatandaşların araştırmaları sıklaştı. Bilim kurulu toplantısının ardından Türkiye'de İngiltere'de görülen mutasyonlu virüsün görüldüğü Bakan Koca tarafından duyurulmuştu. Peki Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka tespit edildi bugün vefat sayısı kaç oldu?
• 30 Ocak 2021 - 20:07 • Son Güncelleme:
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30 Ocak koronavirüs tablosu hergün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmaya devam ediyor. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışa paralel olarak uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede İngiltere'de görülen mutasyonlu virüse Türkiye'de de rastlandığı ve buna bağlı olarak vaka sayılarında yaşanan artışın nedeni olabileceğini ifade ettiler. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da mutasyonlu virüsün ülkemizde görüldüğü ifade edilmişti. Peki Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni vaka tespit edildi?
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