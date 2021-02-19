45 yıllık hazine! Ödüllendirildi...

Sanatsal çalışmaların dengesini sağladığını ve kendisini dinlendirdiğini ifade eden Susmak, "Ustalık bir ürünü çok güzel yapmaktır. Fakat buna değer katmanız için tasarım kısmına da bakmanız lazım. O tasarım kısmı kendi lezzetinizdir. Kendi lezzetiniz, buna farklılık katmak, kendinizden bir şey katmaktır. Bir işçilik tarzı yaratmaktır. Herkes aynı yemeği yapar ve elden ele yemek lezzeti farklı olur. Sanat da böyle bir şey. Tasarım ürüne katıldığı zaman tadına doyum olmayan bir lezzet katar. Bu da kendi kişiliğinizle usta olabilirsiniz demektir. Ben bütün çalışanlara böyle örnek olmaya çalışmışımdır. 'Şunu veya bunu yapın' demem, onlar da benim yetiştiğim gibi takip ederler. Yetenekli olan daha çabuk mertebeye ulaşır." diye konuştu. Resim ve minyatür heykelle de çok ilgilendiğini, müzelerde sergilenen ünlü koleksiyonları olduğunu dile getiren Susmak, kafasındakini belirli bir zaman diliminde yapmaya çalıştığını söyledi.