AA
• 19 Şubat 2021 - 11:50 • Son Güncelleme:
45 yıllık hazine! Ödüllendirildi...
"Kapalıçarşı'nın yaşayan insan hazinesi" olarak ödüllendirilen 45 yıllık kuyum ustası Surmak Susmak, el işçiliğine dayalı tasarımlarıyla değerli taşlara yeniden hayat veriyor.
AA
• 19 Şubat 2021 - 11:50 • Son Güncelleme:
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Kuyumculuk hayatına 1972'de Kapalıçarşı'daki bir atölyede çırak olarak başlayan 62 yaşındaki Susmak, tasarımlarını sanatla bağdaştırmış önemli ustalar arasında yer alıyor.
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Susmak, çocuk yaşta kuyumculukla tanıştığını, babasının meslek öğrenmesi için kendisini Kapalıçarşı'da Antranik Yeşilçimen'in yanına verdiğini söyledi.
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İnsana güveni çok daha iyi öğreniyorsunuz. Ustalarınız da ailenin bir ferdi gibi oluyor. Şimdiki sistem gibi kameralar atölyede yoktu. Müşteri emaneti olur, altın olur. Ustalarımın tembihi ise bana şu sözlerdi: 'Ayar bir insanın namusudur çocuklar. Ayarınız düşük çalışmayın, ayarınızın hakkını vereceksiniz.' O ayara herhangi bir şey gelmesin diye, biz de aynı gözle bakarak müşteri emanetlerine çok sahip çıkardık."
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Sanatsal çalışmaların dengesini sağladığını ve kendisini dinlendirdiğini ifade eden Susmak, "Ustalık bir ürünü çok güzel yapmaktır. Fakat buna değer katmanız için tasarım kısmına da bakmanız lazım. O tasarım kısmı kendi lezzetinizdir. Kendi lezzetiniz, buna farklılık katmak, kendinizden bir şey katmaktır. Bir işçilik tarzı yaratmaktır. Herkes aynı yemeği yapar ve elden ele yemek lezzeti farklı olur. Sanat da böyle bir şey. Tasarım ürüne katıldığı zaman tadına doyum olmayan bir lezzet katar. Bu da kendi kişiliğinizle usta olabilirsiniz demektir. Ben bütün çalışanlara böyle örnek olmaya çalışmışımdır. 'Şunu veya bunu yapın' demem, onlar da benim yetiştiğim gibi takip ederler. Yetenekli olan daha çabuk mertebeye ulaşır." diye konuştu. Resim ve minyatür heykelle de çok ilgilendiğini, müzelerde sergilenen ünlü koleksiyonları olduğunu dile getiren Susmak, kafasındakini belirli bir zaman diliminde yapmaya çalıştığını söyledi.
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Susmak, kendini zaman konusunda zorlamadığını ifade ederek, "Şunu hemen yapayım' diye bir hırsım yok. Çoğunlukla içimden geleni yaptığım zaman huzurlu oluyorum. Ama bir müşterinin siparişi yetişecekse elimdeki işi bırakırım ve o işi yapmak için tabii ki çaba sarf ederim. Bir hobi kısmım var bir de parasal kaynaklı maddi olarak çalışma tasarımlarımız var." dedi.
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