5. güne girildi! Giderek yayılıyor

Hasel, bir davada, şahidi tehdit ettiği iddiasıyla hakkındaki başka bir suçlamadan da 2,5 yıl hapis cezası daha aldı.İspanyol rap sanatçısının cezaevine girmesi, ülkede demokrasi ve ifade özgürlüğü tartışmalarını başlatırken, sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos başta olmak üzere ülke genelindeki sol görüşlü radikal gruplar, Hasel'in affedilerek serbest bırakılmasını istiyor. Hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Başbakan Pedro Sanchez ise "gösterilerde şiddet kullanımının kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, polisin müdahalelerine destek veriyor.