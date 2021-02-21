• 21 Şubat 2021 - 01:00 • Son Güncelleme:
5. güne girildi! Giderek yayılıyor
İspanya'da hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in, serbest bırakılması talebiyle yapılan gösterilerin 5'inci gününe polisin aldığı güvenlik önlemleri damga vurdu.
• 21 Şubat 2021 - 01:00 • Son Güncelleme:
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Katalonya bölgesinin büyük kentlerinde odaklanan, ayrıca başkent Madrid ile Valladolid, Santander, Valensiya gibi diğer büyük şehirlerde de düzenlenen gösterilerde polis, ilk 4 günde yaşanan Vandalizm'i önlemek için geniş güvenlik önlemi aldı.
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