İHA
• 31 Ocak 2021 - 10:17 • Son Güncelleme:
5 milyon verdiler satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor
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51 yaşındaki Emrullah Kaya, askerliğini komando olarak yaptı. Askerliğinin büyük bir bölümü dağlarda geçen Kaya, dağlardaki doğal ortamdan etkilenerek kendisine askeri üst bölgesine de benzeyen bir kale yaptı.
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“Kaleye 5 milyon TL teklif ettiler kabul etmedim”
Hayalini kurup, yaptığı kaleye 5 milyon TL verip almak isteyenlerin de olduğunu ifade eden Emrullah Kaya, “Çocukluğumdan beri yamacın başında küçük bir kulübem olsun diye çok istemiştim. Askerliğimi de komando olarak yapmıştım. Oradaki dağlarda aldığım haz da aklımda kalmıştı.
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