5 milyon verdiler satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor

“Kaleye 5 milyon TL teklif ettiler kabul etmedim” Hayalini kurup, yaptığı kaleye 5 milyon TL verip almak isteyenlerin de olduğunu ifade eden Emrullah Kaya, “Çocukluğumdan beri yamacın başında küçük bir kulübem olsun diye çok istemiştim. Askerliğimi de komando olarak yapmıştım. Oradaki dağlarda aldığım haz da aklımda kalmıştı.