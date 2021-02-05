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• 05 Şubat 2021 - 19:05 • Son Güncelleme:

SON DAKİKA || 5 Şubat korona tablosu AÇIKLANDI, bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı! Türkiye koronavirüs tablosunda son durumu nedir?

Koronavirüs tablosu verileri günlük olarak açıklanıyor. Türkiye'de ilk kez mart ayında görülmeye başlayan koronavirüs ile ilgili detaylar merak konusu. Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Bilgilendirme sayfasında yer alıyor. Bugünkü korona tablosu vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki 5 Şubat Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı mı? İşte son dakika gelişmeleri...

• 05 Şubat 2021 - 19:05 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs tablosu son durumu araştırılan konular arasında bulunuyor. Koronavirüs tablosunda; korona vaka sayısı, ölü sayısı, test sayısı ve iyileşen hasta sayısı yer alıyor. Koronavirüs tablosunda yer alan bilgiler günlük olarak açıklanıyor. Peki 5 Şubat bugünkü koronavirüs tablosunda son durum nedir? İşte korona vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili son gelişmeler...

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5 Şubat koronavirüs tablosunun detayları açıklandı. 5 Şubat koronavirüs tablosunda hasta sayısı 620, vefat sayısı ise 110 olarak yer aldı.

3KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM NEDİR?

4 Şubat koronavirüs tablosunda vaka sayısı 7.909, hasta sayısı, 627, vefat sayısı 113, iyileşen hasta sayısı 8.815 olarak yer aldı.

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3 Şubat 3031 koronavirüs tablosunda iyileşen hasta sayısı 8.314 iken hasta sayısı ise 632 oldu.

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