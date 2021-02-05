• 05 Şubat 2021 - 19:05 • Son Güncelleme:
SON DAKİKA || 5 Şubat korona tablosu AÇIKLANDI, bugünkü vaka sayısı ve ölü sayısı! Türkiye koronavirüs tablosunda son durumu nedir?
Koronavirüs tablosu verileri günlük olarak açıklanıyor. Türkiye'de ilk kez mart ayında görülmeye başlayan koronavirüs ile ilgili detaylar merak konusu. Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı ile ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Bilgilendirme sayfasında yer alıyor. Bugünkü korona tablosu vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki 5 Şubat Türkiye koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı mı? İşte son dakika gelişmeleri...
• 05 Şubat 2021 - 19:05 • Son Güncelleme:
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