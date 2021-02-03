50 bin lira harcadı! 'Aileme servet bırakacağım...'

Beni en çok Osmanlı dönemi ve Kıbrıs'ın eski paraları heyecanlandırıyor. Cumhuriyet döneminin 1 kuruşu ile delikli kuruşlar da bulunuyor. Bu paralar da Cumhuriyet dönemin ilk paraları. Başta oturduğum mahallemde yakın arkadaşlarım ve komşularımız olmak üzere evime gelenler, o günün ekonomisini, o günkü tarihlerini öğrenmiş oluyor.