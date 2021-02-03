DHA
• 03 Şubat 2021 - 08:58 • Son Güncelleme:
50 bin lira harcadı! 'Aileme servet bırakacağım...'
Batman'da yaşayan 43 yaşındaki Harun Işık, 13 yaşında meraktan eski para toplamaya başladı. Işık, aralarında farklı para birimlerinin de olduğu 250'nin üzerinde eski madeni para ve banknot topladı. Topladığı bu paraları pandemi sonrası sergilemek istediğini söyleyen Işık, "Üniversite yıllarımda da ailemin bana gönderdiği parayla hep eski para topladım. Bu paraları almak için bugüne kadar 50 bin TL para harcadım. Bunları satmayı da düşünmüyorum. Aileme bir hazine olarak bırakacağım" dedi.
DHA
• 03 Şubat 2021 - 08:58 • Son Güncelleme:
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Batman merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde yaşayan devlet memuru Harun Işık'ın, 13 yaşında merakla başladığı eski para toplama işi zamanla tutkuya dönüştü.
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