AA
• 11 Şubat 2021 - 12:26 • Son Güncelleme:
70 metre! Vinç yardımıyla indirildi...
Hollanda firması tarafından iki yıl önce inşasına başlanılan ve bölgenin en uzun gemisi olma özelliği taşıyan "Damen FCS 7011", Akdeniz sularıyla buluştu. Firmanın Genel Müdürü Auke Van Der Zee, "120 yolcu kapasiteli mürettebat gemisi, hızı 40 knota kadar çıkabiliyor. Bu boyuttaki tekne için çok hızlı. 700 kişi çalışıyoruz, tek Hollandalı benim. Bu gemi Türk çalışanlar tarafından yapıldı. Bütün tedarikçilerimiz de Türk." ifadelerini kullandı.
AA
• 11 Şubat 2021 - 12:26 • Son Güncelleme:
1
Hollanda, Almanya, ABD, İtalya, İngiltere ve Türkiye'den 45 yat üretim firmasının bulunduğu bölgede, gemi üretimi aralıksız devam ediyor. İki yıl önce inşasına başlanan mürettebat gemisi de, tamamlanarak, mavi sularla buluştu.
3
"Damen FCS 7011" adındaki geminin fazlasıyla dayanıklı, güvenlik teçhizatıyla donatılmış, aynı zamanda uygun maliyetli mürettebat taşınmasına alternatif olarak geliştirildiğini anlatan Zee, "120 yolcu kapasiteli mürettebat gemisi, hızı 40 knota kadar çıkabiliyor. Bu boyuttaki tekne için çok hızlı. Hızlı olabilmesi için hafif yapıldı." dedi.
4
Geminin Antalya Serbest Bölge'de inşa edilen en büyük gemi olduğunu vurgulayan Zee, iki paletli vinçle suya indirildiğini bildirdi.
5
Önce Hollanda'ya sonra Güney Amerika'ya
Damen FCS 7011'in tasarımının seyir esnasında ve gemiye biniş ile iniş sırasında yolcularına konfor sağladığını aktaran Zee, gemi içinde yolcuların konforu ve olası deniz tutma durumunu azaltmaya ve denize adapte olmalarına yardım edecek, deniz gören, ayarlanabilir lüks koltuklar bulunduğunu dile getirdi.
7
9
11
13