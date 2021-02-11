70 metre! Vinç yardımıyla indirildi...

"Yeni rıhtımla daha büyük gemileri de bölgemizde göreceğiz" Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Zeki Gürses de bu uzunlukta bir geminin inşa edilmesinin bölge için gurur verici bir proje olduğunu vurguladı.