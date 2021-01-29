milliyet.com.tr, AA
• 29 Ocak 2021 - 02:03 • Son Güncelleme:
ABD manşetlerinde! Uzmanlar korktu: Düşmana neler yapabileceğini o an gördük
Türkiye'nin öncüsü olduğu ileri teknoloji dronlar yine dünya gündemini meşgul ediyor. Yunan ve İngiliz medyasından sonra ABD medyası da yavaş yavaş dikkatini bu yöne çevirmeye başladı. ABD'li Newsweek, uzmanlara dayandırdığı haberinde Dağlık Karabağ savaşındaki dron kullanımınıdestan yazdığı ve tüm dünyanın gıpta ettiği SİHA teknolojisine özenen İngiltere, gidişatı görerek bu konuda geri kalmamak adına adım atacağını açıkladı. Paniğe kapılıp drone üssü kuracağını duyuran Yunanistan'ın ardından İngiltere'nin de drone atılımı yapacağını açıklaması Türk SİHA'larının gösterdiği dünya çapındaki etkiyi tekrar gözler önüne serdi. Ülkenin en prestijli yayın organlarından Guardian gazetesi Dağlık Karabağ savaşının tüm gidişatını değiştiren Türk SİHA'larını ve İngiltere'nin hamlesini sayfalarına taşıdı.
milliyet.com.tr, AA
• 29 Ocak 2021 - 02:03 • Son Güncelleme:
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ABD'li medya kuruluşu Newseek'in haberine göre, dron tehditlerinin Ortadoğu'da artması, İran gibi ülkeleri ve desteklediği silahlı grupları ABD ve müttefiklerine karşı giderek daha fazla içine çeken bir silahlanma yarışının bir parçası olarak görülebilir.
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Dağlık Karabağ savaşındaki tehdit birkaç yıldır var ve Ukrayna, Suriye, Yemen ve Libya'daki çatışmalarda bunu gördük. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlam Aliyev bir Türk televizyonuna verdiği demeçte, 'Azerbaycan ordusuna ait gelişmiş Türk insansız hava araçları sayesinde cephedeki kayıplarımız azaldı.Bu uçaklar Türkiye'nin gücünü gösteriyor ve bu da bizi güçlendiriyor' dedi.
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