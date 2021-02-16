ABD'de evsiz genç iki yıl içinde milyoner oldu

Ama aynı zamanda istediğim yaşam tarzına sahip farklı girişimcileri de takip ettim ve onların seviyesine nasıl ulaşacağımı öğrenmeye çalıştım. Yeni iş ortaklarımla böyle tanıştım" dedi. Condy'nin şu anda Instagram'da 238 bin takipçisi bulunuyor ve aylık ortalama 25 bin dolar (174 bin TL) kazandığı belirtiliyor.