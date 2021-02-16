DHA
• 16 Şubat 2021 - 00:55 • Son Güncelleme:
ABD'de evsiz genç iki yıl içinde milyoner oldu
ABD'de girişimci ve sosyal medya fenomeni Branden Condy (25), çocukken annesinin de işinin kaybetmesiyle evsiz kaldıklarını, ancak 2 yıl içinde sosyal medya sayesinde milyoner olduğunu açıkladı.
DHA
• 16 Şubat 2021 - 00:55 • Son Güncelleme:
1
ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan Branden Condy, çocukken annesinin işsiz kalması sonucu evsiz kaldıklarını, birçok kez sokakta uyumak zorunda kaldığını ancak sosyal medya sayesinde 2 yıl içinde milyoner olduğunu açıkladı. Yerel medyaya konuşan Condy, yaşadığı zor günleri ve sosyal medya uygulaması Instagram sayesinde nasıl milyoner olduğunu anlattı.
3
Çok uğraştı ve bizi çok seviyordu ama o zamanlar işler gerçekten zordu. Annem işini kaybettiğinde bizden 12 saat önceden haber vererek evden çıkmamız istendi ve dışarıda uyumak zorunda kaldık" dedi.
5