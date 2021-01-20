• 20 Ocak 2021 - 15:31 • Son Güncelleme:
ABD'yi birbirine bağlayan demiryolu Amtrak
Amtrak ya da diğer adıyla National Railroad Passenger Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'ni neredeyse tüm eyaletleri kat ederek dolaşan bir tren hattı olma özelliği taşıyor. Alaska, Güney Dakota, Wyoming ve anakaranın dışında olan Hawaii adaları dışında tüm eyaletlerden geçen Amtrak'ın en ünlü hattı New York ile Los Angeles arasındaki hattır. Hattın toplam uzunluğu 34 bin kilometredir.
• 20 Ocak 2021 - 15:31 • Son Güncelleme:
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Amtrak ya da Ulusal Demiryolu Yolcu Şirketi, Amerika Birleşik Devleteri'nin neredeyse tamamını birbirine bağlayan bir hattır. Ülkeyi çepeçevre dolaşan demiryolu hattı Amerika Birleşik Devletleri'nin birkaç istisna dışında tüm eyaletlerinden geçmektedir.
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