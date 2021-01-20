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• 20 Ocak 2021 - 15:31 • Son Güncelleme:

ABD'yi birbirine bağlayan demiryolu Amtrak

Amtrak ya da diğer adıyla National Railroad Passenger Corporation, Amerika Birleşik Devletleri'ni neredeyse tüm eyaletleri kat ederek dolaşan bir tren hattı olma özelliği taşıyor. Alaska, Güney Dakota, Wyoming ve anakaranın dışında olan Hawaii adaları dışında tüm eyaletlerden geçen Amtrak'ın en ünlü hattı New York ile Los Angeles arasındaki hattır. Hattın toplam uzunluğu 34 bin kilometredir.

• 20 Ocak 2021 - 15:31 • Son Güncelleme:
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Amtrak ya da Ulusal Demiryolu Yolcu Şirketi, Amerika Birleşik Devleteri'nin neredeyse tamamını birbirine bağlayan bir hattır. Ülkeyi çepeçevre dolaşan demiryolu hattı Amerika Birleşik Devletleri'nin birkaç istisna dışında tüm eyaletlerinden geçmektedir.

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Güney Dakota, Wyoming, Alaska ve Hawaii dışında tüm eyaletlerden geçen ve toplamda 34 bin kilometrelik bir mesafeyi kat eden Amtrak trenleri ülkeyi birbirine bağlamak konusunda çok önemli ve stratejik bir işleve sahip.

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Amtrak, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Kanada'nın da belirli bölgelerinden geçmekte. Bunlar arasında Quebec, Ontario ve British Columbia gibi bölgeler de yer almaktadır. Dolayısıyla hat neredeyse tüm Kuzey Amerika'yı kapsayan bir yöne sahip.

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1971 yılında açılan Amtrak, 34 bin kilometreyi aşan uzunluğuyla dünya demiryolları arasında da iddialı bir konuma sahiptir. Amtrak'ta toplamda 44 farklı rota bulunmakta. Hatlar üzerinde yer alan trenlerin toplam uzunluğu da bin kilometredir.

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New York ile Los Angeles'a birbirine bağlayan hat kuşkusuz Amtrak'ın en dikkat çekici güzergahı. Ortalama 190 dolarlık bir fiyat bedeli olan biletlerle Los Angeles'tan New York'a gitmek mümkün.

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