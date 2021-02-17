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• 17 Şubat 2021 - 13:24 • Son Güncelleme:

Abi Sözleri: Abilik İle İlgili Abiye Söylenilebilecek En Güzel Sözler

Abi sözleri sizin de abinize olan sevginizi göstermek için kullanabileceğiniz sözlerdir. Birbirinden güzel abi sözleri ile siz de abinizi sevindirebilirsiniz. Sitemizde bulunan abi ile ilgili sözler sayesinde sizde abinize olan sevginizi rahat bir şekilde ifade etme imkanı bulursunuz. Nedir bu abi sözleri? Ne zaman kullanılır? Abi sözlerini hangi durumlarda kullanabilirsiniz? Siz de abiye sözler kategorisi içerisinde bulunan birbirinden güzel sözler arasından seçim yaparak abinize özel günlerde ve her zaman gönderebileceğiniz mesajları derledik. 

• 17 Şubat 2021 - 13:24 • Son Güncelleme:
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Abiye güzel sözler söylemek için özel bir gün beklemenize gerek yoktur. Özellikle sıradan günlerde abiye güzel sözler söyleyerek abinizi mutlu edebilirsiniz. Siz de abilik sözleri ile istediğiniz mesajları oluşturabilirsiniz. Sitemizden bulabileceğiniz abiyle ilgili sözler sizin de abinize gönderebilmeniz için en güzel sözlerdir. Abi ile ilgili güzel sözler sizin de abinize gönderebilmeniz için oldukça fazladır. Her zaman mesaj olarak gönderebileceğiniz abiye sözler içerisinden beğendiklerinizi seçerek abinize istediğiniz zaman gönderebilirsiniz. Özel günlerde abiye doğum günü mesajı atmak için siz de sitemizde bulunan sözleri kullanmayı tercih edebilirsiniz.

2

Beni hep korudun, kolladın. İyi ki varsın abicim

3

Oyunda, okulda, hayatta bana hep yardım ettin. Canım abim seni çok seviyorum

4

Herkese nasip olmaz senin gibi iyi kalpli bir abi, güven veren, güven kokan can insan.

5

Abiler ve kız kardeşler aynı vücuda ait eller ve ayaklar gibidir.

6

Kaderimiz bizi kardeş haline getiriyor ve birbirimizin hayatına yolladığımız herşey kendi yaşamımıza geri döner. Abim olman böyle sihirli bir bağlantıdır.

7

Abicim dürtüsel ya da aşırı duygusal olduğumda biledaima berrak düşüncelerinle yanımdasındır. İyi ki varsın çok şanslıyım.

8

Eğer en iyi abiyi seçme şansım olsaydı, seni seçerdim.

9

Canım abim bütün problemlerimi çözmezsin belki ama bütün problemlerimle yüzleşirken yanımda olduğunu bilirim. İyi ki varsın.

10

Abim olduğun için daima bir yere ait olduğumu hissediyorum. Varlığın için çok teşekkür ederim.

11

Gerçek bir abim olduğu için senin gölgenden yürüdüm ve bugün senin parıltın ile ışıldıyorum. Çok teşekkür ederim Varlığın için minnettarım.

12

Havada kuşlar gibi uçabilir ya da suda balıklar gibi yüzebiliriz ama eğer yanında büyüyeceğimiz bir abimiz yoksa yeryüzünde yürüyüşümüz eksik kalacaktır.

13

Hayat abilerle çok daha güzeldir

14

Abiniz kalbiniz için bir hediye, ruhunuz için bir arkadaştır.

15

Abiler kardeşlerini karanlıkta yalnız bırakmazlar.

16

Abi, karanlıkta dünyayı aydınlatan ve hiç kaybolmayan bir yıldızdır.

17

Senin gibi bir abiye sahip olduğum için çok ama çok şanslıyım.

18

Abi, en zor anlarda yetişen kahramandır.

19

Abi dediğin kimi zaman anne misali şefkat gösterir, kimi zaman baba gibi cesur olur.

20

Bu dünyadaki en doğru pusulalardan, en şaşmaz kılavuzlardan biri de insanın abisidir.

21

Kardeşlerin canıdır, ciğeridir abiler. Abinin gözleri tıpkı, deniz gibi maviler.

22

Bir kalkandır, siperdir abi; insan dediğin olur, güzelliğe tabi; evde güzellik vardır, eğer abin oradaysa; abin tamir eder, eşyalar hurdaysa.

23

Kanatsız bir melek gibiyim, sen benim dünyadaki kanatlarımsın abicim.

24

Abim var benim hayatımda sarsılmaz bir çınar ağacı gibi, abim var benim her korktuğumda güven kokan, tecrübeleriyle hayatıma ışık tutan en güvenli limanımdır. Abim var benim çok sevdiğim ve her zaman seveceğim.

25

Herkes beni çok kıskanıyor abim biliyor musun neden? Senin gibi yakışıklı ve karizmatik bir abim olduğu için kıskanıyorlar ve kıskanmakta haklılar.

26

Abi kelimesi ne kadar derin anlamlı bir kelimedir. Abi demek bir baba, bir anne, her zaman kardeşini koruyan kollayan demektir.

27

Abi ve kardeş tek bir beden gibidirler. Birinin yüreği yandığı zaman diğerinin ki de yanar, birisi güldüğü zaman diğeri de güler.

28

Sana ne desem bilmiyorum baba mı, anne mi, yoksa bunların hepsinin olduğu bir insan olan abi mi? Canım abim seni çok özledim.

29

Abim için güzel sözlerin hangisini kullansam ona az gelir o sözlerin en güzeline layıktır.

30

Benim güzel abime olsun en güzel kelam, ondan bana gelecek en güzel hediyedir bir selam.

31

Abi ile kardeş gökkuşağının renkleri gibidir. Ayırt etmesi zordur birbiriyle iç içedirler.

32

Eğer sizin de benim gibi bir abiniz varsa yaşamaktan hiç korkmayın. Çünkü acınız olduğunda yanınızda, mutlu olduğunuzda yanınızda olurlar.

33

Annem bana kızdığı vaki göğsünü annemin önüne bir siper edip beni korudun. Ben senin gibi bir abim şemsiyesinin altında büyüdüm. Seni bir gün değil her zaman seveceğim canım abim.

34

Senin istediğin her şeyi yapmak ve senin benim için yaptıklarının en azından biraz olsun karşılığını vermek isterim. Ama senin için bir şey yapamasam bile seni çok seviyorum ve her zaman da seni seveceğim abiciğim

35

Canım abim sen benim bu dünyada değer verdiğim her şeyden daha değerlisin.

36

Senin tecrübelerin benim hayatıma ışık oldun. İyi ki varsın canım abim. Seni çok seviyorum.

37

Sana hayatı babam öğretti, sen ondan öğrendiklerinle bana hayatı öğrettin ben şimdi senin öğrettiklerinle yaşıyorum. İyi ki varsın abi...

38

Ben seni kızdırsam bile sen beni her zaman sevdin. Seni çok seviyorum abiciğim...

39

Bir baba gibi bana her zaman nasihatler verdin, yanlış yaptığımda elimden tutup doğruyu gösterdin, İyi ki varsın canım abim.

40

Abi demek her zaman kardeşini koruyan gözeten olmak demektir. Canım abim seni seviyorum.

41

Abiler bazen bir anne gibi şefkatli, bazen de bir baba gibi merhametli olurlar ve her zaman kardeşlerini düşünürler.

42

Abim benim, hayata tutunduğum kırılmayan dal, gölgesine yaslandığım koca bir çınardır.

43

Duygular var anlatılmayan, sen varsın tarif edilemeyen abi.

44

Benim koruyucu meleğim kim diye sorsalar sen derim abi.

45

Bana eksiklerimi sorma hayat, abim derim tamamlayamazsın.

46

Bir gelecek görür, yaşam görür, hayatını devam ettirirsin. Sen yol gösteren, asla bitmeyensin abi.

47

Sen yaşam ile hayatı birbirinden ayıran kişisin. Seni seviyorum abicim.

48

Senin varlığın bana, huzur, güven, mutluluk verir. İyi ki varsın canım abicim

49

Sen geleceksin, ömürsün, hayatsın abi

50

Ben seni kızdırsam bile sen beni her zaman sevdin. Seni çok seviyorum abiciğim.

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