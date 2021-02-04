DHA
• 04 Şubat 2021 - 10:54 • Son Güncelleme:
Acılı anneden yürek yakan sözler! 'Oğlum sıra sende değil, bizdeydi'
Adana’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Ertane, görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden tören düzenlendi. Mesai arkadaşları ve ailesinin katıldığı törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne, “Yandım Allah’ım. Oğlum sıra sende değil, bizdeydi” diye ağıt yakması yürek burktu.
DHA
• 04 Şubat 2021 - 10:54 • Son Güncelleme: