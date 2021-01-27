Adıyaman'da yeni bitki türü keşfedildi

Adıyaman dağlarında yetişen bitkinin yöre halkı tarafından toplanıp yenen bir ışkın türü olduğunu dile getiren Zafer Tel, şöyle konuştu:"Türkiye’de bugüne kadar sadece 'Rheum ribes' olarak bilinen bir ışkın türünün varlığı biliniyordu ve bu tür ülkemize özgü yani endemik değildi. Türkiye’de yetişen ikinci ışkın türü bizim bulduğumuz 'Tel Işkını' olup aynı zamanda Adıyaman’a özgü endemik bir türdür. Tel Işkını’nın hem ülkemiz hem de dünya için yeni tür olduğunu kanıtlayan makale, bilimsel süreci tamamlanarak sistematik botanik sahasında hatırı sayılır dergilerde yayınlandı. Meslektaşlarım da beni onore etmek adına bitkiye benim ismimi verdi. Yeni bulduğumuz endemik bitki türünün bilim dünyasına, Adıyaman ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."