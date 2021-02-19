DHA
• 19 Şubat 2021 - 09:20 • Son Güncelleme:
Akılalmaz olay! Sağlıkçıların zor anları
Adana’da 15 haneli Aydınyurdu Mahallesi’nin yolu, tapulu arazisinden geçtiği gerekçesiyle bir kişi tarafından araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Alternatif olarak tarlaların içinden açılan yol da yağışlar nedeniyle balçığa döndü. Mahallede kalp krizi geçiren kişiye müdahaleye gelen ambulans adrese ulaşamayınca, sağlık personeli, traktör yardımıyla hastanın evine götürüldü.
DHA
• 19 Şubat 2021 - 09:20 • Son Güncelleme: