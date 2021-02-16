• 16 Şubat 2021 - 08:08 • Son Güncelleme:
Altın fiyatları 16 Şubat takip ekranı TIKLA: Son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarında düşüş yaşanmaya devaö ediyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu. Peki 16 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...
• 16 Şubat 2021 - 08:08 • Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarında yaşanan aşağı doğru hareket sonrasında son durumun merak konusu. Bugün saat 07.32'de gram altın satış fiyatı 407, 31 TL oldu. Haftanın için gününde altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler araştırılıyor. İşte 16 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı...
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Gram altın alış fiyatı: 406,98 TL
Gram altın satış fiyatı: 407,31 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 653,72 TL
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