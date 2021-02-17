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• 17 Şubat 2021 - 10:02 • Son Güncelleme:

Altın fiyatları 17 Şubat canlı takip ekranı TIKLA! Son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında son durum merakla ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış, satış fiyatları ile ilgili detaylar haberde yer alıyor. İşte 17 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı... Peki altın fiyatları ne kadar oldu?

• 17 Şubat 2021 - 10:02 • Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Yaşanan bu düşüş sonrasında gram, çeyrek yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum ise merakla araştırılıyor. Peki 18 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 17 Şubat altın fiyatları canlı takip ekranı

217 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

17 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 403,42 TL
Gram altın satış fiyatı: 403,53 TL

3

Çeyrek altın alış fiyatı: 648,11 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:663,47 TL

4

Yarım altın alış fiyatı: 1.292,17 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.326,93 TL

5

Tam altın alış fiyatı: 2.673,46 TL
Tam altın satış fiyatı:2.743,13 TL

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