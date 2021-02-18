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• 18 Şubat 2021 - 09:18 • Son Güncelleme:

Altın fiyatları 18 Şubat canlı takip sayfası: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatlarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket sonrasında gram altın 400 TL'nin altına düştü. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ise merakla araştırılıyor. Peki 18 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...

• 18 Şubat 2021 - 09:18 • Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında son durum merak ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları haberde yer alıyor. İşte 18 Şubat altın fiyatları canlı takip sayfası...

218 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

18 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 397,51 TL
Gram altın satış fiyatı: 397,60 TL

3ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı: 643,19 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:658,31 TL

4YARIM ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN FİYATLARI

Yarım altın alış fiyatı: 1.282,36 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.316,62 TL

5TAM ALTIN FİYATLARI

TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı: 2.653,17 TL
Tam altın satış fiyatı:2.721,81 TL

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