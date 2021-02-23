• 23 Şubat 2021 - 07:05 • Son Güncelleme:
Altın fiyatları 2021 son dakika bugünün tablosu | Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor?
Bugün son dakika altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arayışa koyuldu. Başta gram altın ve çeyrek altın olmak üzere fiyat arayışına geçenler genel olarak altın fiyatları tablosundan da haberdar olmak istiyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarını haberimize ekledik. Haftanın ikinci gününde güncel altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi sorusunun cevapları haberimizin devamında...
• 23 Şubat 2021 - 07:05 • Son Güncelleme:
1