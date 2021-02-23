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• 23 Şubat 2021 - 07:05 • Son Güncelleme:

Altın fiyatları 2021 son dakika bugünün tablosu | Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor?

Bugün son dakika altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arayışa koyuldu. Başta gram altın ve çeyrek altın olmak üzere fiyat arayışına geçenler genel olarak altın fiyatları tablosundan da haberdar olmak istiyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarını haberimize ekledik. Haftanın ikinci gününde güncel altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi sorusunun cevapları haberimizin devamında...

• 23 Şubat 2021 - 07:05 • Son Güncelleme:
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Altın alacak ve ya altın bozduracak olan vatandaşlar kar yapmak için doğru zamanı bekliyor. Son zamanlarda düşük devam eden fiyatlarda altına ilgi arttı. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım ve tam altın kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor? İşte haftanın ilk gününde canlı - güncel altın fiyatları listesi haberimizde...

2GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:402,03 TRY Satış Fiyatı:404,17 TRY

3ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:655,00 TRY Satış Fiyatı:680,00 TRY

4YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.311,00 TRY Satış Fiyatı:1.360,00 TRY

5TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.614,00 TRY Satış Fiyatı:2.701,00 TRY

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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