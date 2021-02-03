• 03 Şubat 2021 - 10:21 • Son Güncelleme:
Altın fiyatları 3 Şubat canlı takip ekranı: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında meydana gelen düşüş ile birlikte bugün gram altın saat 09.16'da 425,08 TL oldu. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ise merak ediliyor. Peki 3 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı takip listesi...
• 03 Şubat 2021 - 10:21 • Son Güncelleme:
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Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket devam ederken düşüş sonrasında son durum ile ilgili bilgiler araştırılan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları ile son dakika gelişmeleri merak konusu. İşte 3 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları son dakika gelişmeleri...
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