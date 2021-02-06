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• 06 Şubat 2021 - 02:12 • Son Güncelleme:

Altın fiyatları 6 Şubat canlı takip ekranı için TIKLA: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket sonrasında gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları merak konusu oldu. Peki 6 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...

• 06 Şubat 2021 - 02:12 • Son Güncelleme:
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Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında gram altın 412 TL seviyesinde yer alıyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler araştırılıyor. İşte 6 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

26 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

6 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 412,30 TL
Gram altın satış fiyatı: 412,38 TL

3

Çeyrek altın alış fiyatı: 659,94 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 675,43 TL

4

Yarım altın alış fiyatı:1.315,75 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.350,87 TL

5

Tam altın alış fiyatı: 2.722,25 TL
Tam altın satış fiyatı: 2.792,62 TL

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