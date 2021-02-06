Altın fiyatları 6 Şubat canlı takip ekranı için TIKLA: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında gram altın 412 TL seviyesinde yer alıyor. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler araştırılıyor. İşte 6 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...